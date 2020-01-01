"برنت" يرتفع 0.39% والأنظار تتجه نحو اجتماع "أوبك+"

الأربعاء, 4 آذار 2020 الساعة 14:28 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

جهينة نيوز:

ارتفعت أسعار النفط،اليوم، وسط آمال بأن يقوم تحالف "أوبك+" بزيادة خفض إنتاج الخام، وذلك لتعويض الأسواق عن تراجع الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.

وزاد خام "برنت" بنسبة 0.39% إلى 52.06 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينيتش، وصعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.57% إلى 47.45 دولاراً للبرميل.

وأوصت لجنة منبثقة عن تحالف "أوبك+"، الثلاثاء، بخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها مليون برميل يومياً، وقد تعني التوصية أن روسيا والسعودية، أكبر منتجين في مجموعة "أوبك+" على وشك التوصل إلى اتفاق لدعم الأسعار.

وسيضاف هذا التخفيض في حال إقراره إلى 2.1 مليون برميل يومياً يتم خفضها من قبل التحالف الآن، ومن المقرر أن تجتمع مجموعة "أوبك+" في فيينا هذا الأسبوع.


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