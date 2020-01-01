بعد اتفاق سلام بينهما.. امريكا تنفذ ضربات ضد طالبان في أفغانستان

جهينة نيوز:

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء أنه نفذ ضربات ضد حركة طالبان متهما الحركة بالعزم على إهدار فرصة اتفاق السلام المبرم مع واشنطن مؤخراً.

وقال متحدث القوات الأمريكية في أفغانستان سوني ليجيت، إن “الولايات المتحدة نفذت ضربات يوم 4 اذار ضد مقاتلي طالبات في نهر سراج بولاية هلمند، والذين كانوا يشنون هجمات على قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية، وكانت تلك ضربة دفاعية لردع الهجوم، وهي الأولى ضد الحركة منذ 11 يوما”.

وتابع ليجيت قائلاً: “ندعو طالبان لوقف الهجمات غير المبررة والتمسك بالتزاماتها، وكما بينا، فسوف ندافع عن شركائنا حين يلزم الأمر”.

وأضاف قائلاً إن “الولايات المتحدة والأفغان التزموا بالاتفاقات، إلا أن اطلبان تبدو عازمة على إهدار الفرصة وتجاهل رغبة الشعب”.

وأعلنت وسائل إعلام أفغانية صباح اليوم عن مقتل 20 جندياً وشرطياً في هجمات لطالبان صباح يوم الثلاثاء.

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقاً مع حركة طالبان، يوم السبت الفائت، ما قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً