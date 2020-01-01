الكرملين: بوتين وأردوغان سيبحثان مجموعة تدابير لإنهاء الأزمة في إدلب

الأربعاء, 4 آذار 2020 الساعة 13:52 | سياسة, عالمي

الكرملين: بوتين وأردوغان سيبحثان مجموعة تدابير لإنهاء الأزمة في إدلب

جهينة نيوز:

صرح الكرملين بأن محادثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في موسكو غدا الخميس، تهدف إلى وضع إجراءات لإنهاء الأزمة في إدلب.

وقال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "من المقرر بحث أزمة إدلب مع أردوغان، والمتوقع هو التوصل إلى فهم مشترك لمقدمات هذه الأزمة وأسبابها وخطورة تداعياتها وصولا إلى حزمة من الإجراءات الضرورية المشتركة من أجل الحيلولة دون استمرارها".

ورفض بيسكوف الخوض في تفاصيل هذه الإجراءات، مقترحا انتظار نتائج مباحثات الرئيسين.


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