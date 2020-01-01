ليفربول يودع كأس الاتحاد الانكليزى

جهينة نيوز:

خرج فريق ليفربول من الدور الخامس لمسابقة كأس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم على يد مضيفه تشيلسي اثر هزيمته أمامه 2/0 في المباراة التي جرت بينهما امس في العاصمة لندن.

وأحرز هدفي الفريق اللندني كل من البرازيلى ويليان بورخيس دا سيلفا وروس باركلي في الدقيقتين /13 و64/ على الترتيب في ملعب /ستامفورد بريدج/.

كما ودع ليفربول التأهل لبطولة كأس رابطة المحترفين الانكليزية على يد مضيفه أستون فيلا عقب هزيمته أمامه بخماسية نظيفة على ملعب فيلا بارك.

ولكن ليفربول يسير بخطى ثابتة نحو الفوز بلقب بطل الدوري الانكليزي الممتاز وذلك لاول مرة منذ عام /1990/.