دمشق.. القبض على شخصين ومصادرة كيلوغرامين من الحشيش في التضامن

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم إلقاء القبض على شخصين يقومان بترويج المواد المخدرة في مدينة دمشق.

وذكرت الوزارة في بيان لها تلقت جهينة نيوز نسخة منه أنه خلال المراقبة والمتابعة تمكن فرع مكافحة المخدرات بدمشق من إلقاء القبض على شخصين في محلة “التضامن” بدمشق وصادر كيلوغرامين من مادة الحشيش المخدر وبندقية حربية وقنبلة هجومية.

ولفتت الوزارة إلى أنه بالتحقيق مع الشخصين اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة وترويجها وبتدقيق وضعهما تبين وجود إذاعة بحث بحق أحدهما بجرم سرقة دراجات نارية.

وأشارت الإدارة إلى أن التحقيقات جارية لإلقاء القبض على مصدر المواد وباقي الشركاء وسيتم تقديم المقبوض عليهما للقضاء أصولاً.