أبراج الأربعاء 4 آذار مع سمر عمران

جهينة- خاص:

مولود 4 آذار: يحب الطبيعة.. عاطفي وقوي، لكن يحتاج للتقدير ويخشى من حقائق الحياة.. رغبته بالتفاؤل تجعله بطريق غير إيجابي ولديه خوف من المشاعر العميقة.. يمتلك هواية التعبير وموهبة فصاحة اللسان وتأتيه مساعدات كثيرة في الحياة.. ضمير حي ويتعاطى بصدق وحنان.

هذا العام يحمل إليك خططاً إبداعية ومكاسب وعلاوات، للبعض اختيار عشوائي انتبه وفكر بوضعك الحالي.. تقدم بأي عمل حياة أسرية في طريقها إليك.. وهناك مشكلات بحاجة لإصلاح.. للبعض هناك حب جديد أو ارتباط.. الشهور القادمة تحصيل من دون إنذار.

الحمل:

يوم متقلب على الصعيد العائلي.. احتمال وجود نتائج وخيمة.. كن هادئاً لتجد حلاً وسطاً لاتهمل الأحبة والمنزل.. وكن ناجحاً ولا تلعب على الكلام.. للبعض هناك تأشيرة أو بيت أو إصلاح أعطال.

الثور:

نهار جميل. مقابلات ولقاءات.. قادر على محاصرة المواضعيع.. سفر.. وللطلاب يوم جيد إذا كان هناك مقابلة.

الجوزاء:

تبدأ بمرحلة جديدة وتأسس لمشروع تحلم به.. قلق بشأن مستحق وتلتزم بقضية على صعيد مادي.. كريم بإفراط.. لاتتوهم.. هناك فرصة للمال وهو عنوان نهارك.

السرطان:

يزورك القمر ويخدم نشاطك الذي افتقدته سابقاً.. ويُطلب منك ضبط أمورك وتحريكها في الوقت المناسب.. يعود الانسجام مع الأحبة وتزول الحواجز الوهمية. صفحات جديدة على كل الصعد.

الأسد:

مواجهات.. عليك الحذر والتروي لأنّ نهارك ضعيف الحجة وفرصك اليوم غير مضمونة.. ضياع مال أو نسيان أشياء مهمة.. انتبه لصحتك..

العذراء:

نهار جميل مميز يعطيك قوة وطاقة عليك استغلالها لأن اليوم مناسب لانطلاقة فكرية جديدة.. تلتقي بالأصدقاء.. نهار للحياة الاجتماعية.

الميزان:

تنجز عمل تفخر به وتحتاج للصبر والحكمة وابتعد عن التأجيل وأثبت جدارتك وكن حذراً من انزلاق.. اليوم حركة وعمل كثير وتركز على سمعتك.

العقرب:

نشيط وحيوي.. كن متفهماً. لاتقف وتحرّك بكل إمكانياتك هناك تعويض.. اعمل بصمت.. سفر.. حركة.. اتصالات.. أوراق معاملات.. ولقاءات من مسافات بعيدة.

القوس:

روتين غير عادي.. وغير قادر على ضبط الحسابات المالية لاتبدأ مشاريع جديدة، وادرس كل خطوة جيداً.. حاول الاسترخاء.. تغيّر في الأوضاع المالية أو مرافقة مريض.

الجدي:

تركز على الشراكة سواء شراكة عمل أو عاطفة.. لكن انتبه فقد تقع في مطبّات واحتمال ظهور قضايا مفاجئة.. لاتضع نفسك بموقف المواجه كي لايُؤخذ عليك أنك مشاكس.. عالج أمورك اليوم بهدوء.

الدلو:

نهار مناسب لإنهاء الأعمال المتراكمة لاتتكاسل.. اطلب مساعدة.. العمل كثير وتنقل من حال إلى حال.. كن حذراً..

الحوت:

يوم إيجابي وترى الأمور من منظار واسع.. تفاوض بعيداً عن التسرّع وتعبّر عن عواطفك بأسلوب جذاب.. تسمع خبراً جميلاً عن الأولاد. صوتك مسموع اليوم.