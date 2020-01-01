ترامب يجري مكالمة هاتفية مع زعيم طالبان الملا بردار أخوند و يصفها بالجيدة

جهينة نيوز:

أعلنت حركة طالبان، أن كبير مفاوضيها الملا بردار أخوند، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمبادرة امريكية في أعقاب توقيع اتفاق بين الطرفين لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وقال متحدث طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة على "تويتر": "رئيس الولايات المتحدة ترامب أجرى محادثة هاتفية مع النائب السياسي للإمارة الإسلامية الموقر الملا بردار أخوند.. التفاصيل في وقت لاحق"، لافتا إلى أن المحادثة استمرت أكثر من 30 دقيقة.

و في اول تعليق له أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه تحدث مع زعيم حركة طالبان الملا برادر، مشيرا إلى أن الحديث كان جيدا جدا.

وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "في الحقيقة أجريت حديثا جيدا جدا مع زعيم طالبان"، دون ذكر اسم برادار، الذي يتزعم التيار السياسي للحركة والذي قاد المحادثات قبل التوقيع على الاتفاق التاريخي بين واشنطن والحركة يوم السبت الماضي في مشيخة قطر.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه اتفق مع زعيم طالبان على وقف العنف.

وكان ترامب قد أعلن أنه سيجتمع شخصيا مع قادة في حركة طالبان في وقت ليس ببعيد.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستعيد قواتها إلى أفغانستان "بسرعة إذا حدث شيء سيء".

وأوضح أن واشنطن أطلعت الأمم المتحدة وحلف الناتو على الاتفاق مع طالبان، مشيرا إلى أن 29 دولة كانت منخرطة في المفاوضات التي أدت إلى توقيعه.