تنسيقيات الارهابيين: مقتل اربع جنود اتراك و اصابة سبعة آخرين بنيران الجيش السوري

الثلاثاء, 3 آذار 2020 الساعة 22:33 | سياسة, عالمي

تنسيقيات الارهابيين: مقتل اربع جنود اتراك و اصابة سبعة آخرين بنيران الجيش السوري

جهينة نيوز:

قالت تنسيقيات الارهابيين ان اربع جنود للاحتلال التركي قتلوا و جرح سبعة آخرين بنيران الجيش العربي السوري قرب قرية ترنبة غرب سراقب و في محيط منطقة المسطومة.

و ذكر المرصد الذي مقره بريطانيا ان اربع جنود اتراك قتلوا و اصيب 7 آخرين جراء القصف الصاروخي المكثف الذي نفذه الجيش العربي السوري على مواقع لقوات الاحتلال التركي في محيط بلدة ترنبة غرب مدينة سراقب و في منطقة المسطومة بريف ادلب.

و في وقت سابق اعلنت وزراة الحرب التركية مقتل جندي تركي و جرح آخر في محاظفة ادلب دون ذكر المزيد من التفاصيل.


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