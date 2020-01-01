قبل اعلان النتائج .. نتنياهو يبدأ اتصالاته لتشكيل الحكومة

جهينة نيوز:

فور إظهار نتائج الاستطلاعات تقدم حزب "الليكود" في انتخابات "الكنيست" الـ23، أعلن رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو، البدء بالاتصالات لتشكيل حكومة جديدة.

ولم يخف نتنياهو المتهم بقضايا فساد فرحته بتفوق حزبه، المرجح أن يحظى بـ36 أو 37 مقعدا، على تحالف "أزرق أبيض" بقيادة بيني غانتس، وكتب نتنياهو تغريدة قال فيها "شكرا".

وأعلن نتنياهو بدء "الاتصالات مع كتلة اليمين لتشكيل حكومة"، معربا عن أمله في تشكيل حكومة يمين قوية ومستقرة، تعمل لصالح إسرائيل"، بحسب ما أورده موقع "i24" العبري.

وأكدت القناة "13" العبرية، أن "نتنياهو تحدث مع جميع قادة أحزاب المعسكر الوطني الليلة، ووافق على تشكيل حكومة وطنية قوية لإسرائيل في أقرب وقت ممكن".

وقال نتنياهو بعد إعلان النتائج الأولية والتي توقعت 59 مقعدا لكتلة اليمين في ساعة مبكرة من فجر اليوم في مقر حزبه: "هذه ليلة النصر الكبير، هذه ليلة النصر الكبير لليكود.. أتذكر أن أول انتصار لنا في عام 1996 كان تاريخيا، وهذه المرة أحلى، لأنه نصر على كل الصعاب".

وتابع: "كنا نواجه قوى هائلة، وكانوا قد نعونا، خصومنا قالوا إن عهد نتنياهو قد انتهى، لكننا معا قلبنا الوعاء، وحولنا الليمون إلى عصير الليمون"، بحسب تعبيره.

وخاطب المجتمعين في مقر حزب "الليكود": "لقد جعلنا (إسرائيل) قوة عظمى، وطورنا علاقات لم تكن لدينا مع قادة عالميين، وعندما أقول إننا سنتوصل إلى اتفاقات سلام مع دول عربية وإسلامية أخرى، لا أقول هذا من باب الثرثرة، بل إنها مسألة وقت وليست مسألة وقت طويل، ونحن القادرون فقط".

وتابع: "لقد فعلنا المستحيل معا، ورأينا جميع أسباط (إسرائيل) تعود إلى الليكود وابن أخينا الإثيوبي وإخواننا المهاجرين من الاتحاد السوفييتي، لقد رأوا أننا جعلنا إسرائيل مكانا جيدا للعيش"، وفق زعمه.

وذكر أن "إسرائيل مرت بعدة حملات انتخابية صعبة، وحان الوقت لإيقاف هذه الجولات الانتخابية وتشكيل حكومة في إسرائيل، لقد حان الوقت لرأب التصدعات وللتصالح.. سأواصل العمل في مهامي من أجلكم".

زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس لم يخف خيبة أمله، وقال: "يشاركنا الإحساس بخيبة الأمل؛ هذه ليست النتيجة التي أردناها، وليست هذه هي النتيجة التي ستعيد (إسرائيل) إلى طريق الملك"، وفق ما أوردته القناة "13" العبرية.

وأكد غانتس الذي يتوقع أن يحصل حزبه على ما بين 32 و33 مقعدا، أنه سيواصل السعي من أجل حكومة وحدة، وقال: "إسرائيل تحتاج إلى الانتعاش والوحدة والمصالحة والتوق لقيادة مشتركة، وهذا ما سنواصل تقديمه إلى الجمهور الإسرائيلي، سنبذل قصارى جهدنا لجعل ذلك ممكنا".

المصدر: فلسطين اليوم