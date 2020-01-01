الجيش يسقط طائرتين مسيرتين لقوات النظام التركي في ريف ادلب

الثلاثاء, 3 آذار 2020 الساعة 20:00 | شؤون محلية, أخبار محلية

الجيش يسقط طائرتين مسيرتين لقوات النظام التركي في ريف ادلب

جهينة نيوز:

أسقطت وحدات من الجيش العربي السوري طائرتين مسيرتين لقوات النظام التركي في محيط مدينة سراقب وشرق بلدة خان السبل بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

و رصدت وحدة من الجيش طائرة مسيرة تقترب من نقاط عسكرية في منطقة سراقب وتعاملت معها وأسقطتها في محيط المدينة ومنعتها من تنفيذ عدوانها.

و مساء اليوم تمكنت وحدة من الجيش من إسقاط طائرة مسيرة ثانية لقوات الاحتلال التركي شرق بلدة خان السبل بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأسقطت وحدات الجيش أمس الأول 3 طائرات مسيرة للنظام التركي خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية بريف إدلب ووجهت ضربات نارية مكثفة على محاور تحرك الإرهابيين بريف المحافظة.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات ولأي طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية وخاصة فوق محافظة إدلب مؤكدة أنه سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية.


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