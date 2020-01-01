مرتزقة اردوغان يمثلون بجثمان احد طياري الطائرة السورية التي اسقطها العدو التركي

جهينة نيوز:

مثّل الإرهابيون المولين لنظام اردوغان الارهابي بجثمان أحد الطيارين السوريين و الذي استشهد بعد سقوط طائرته بنيران العدو التركي في إدلب، وبثوا مشاهد تقشعر لها الأبدان، غير عابئين بأي شرائع أو قوانين إنسانية, و غير عابئين بمواقف المنظمات الدولية و الانسانية التي تصمت على جرائمهم و أكثر من ذلك تحاول تغطية جرائمهم.

و كان العدو التركي اسقط طائرة تدريب سورية طراز ال-39 مخصصة للتمهيد الارضي ولا تملك اي وسائل حماية او قتال جوي و يقودها طيارين (طيار و ربان) , ونجحت وحدات الجيش العربي السوري بالعمل خلف خطوط العدو و انقاذ الطيار الحي فيما قام الارهابيين بالتنكيل بجثمان الطيار الشهيد.

وقطع الإرهابيون أذن الطيار وأنفه وشوهوا وجهه بطريقة بشعة.

وسمع صوت أحد الإرهابيين وهو يشمت بالشهيد على وقع صيحات التكبير، وينعته بنعوت نابية.