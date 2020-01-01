البنك المركزي الأمريكي يتخذ إجراء مفاجئا بسبب " كورونا "

جهينة نيوز:

أعلن الاحتياطي الفديرالي "البنك المركزي الاميركي"، اليوم، خفضا طارئا لمعدلات الفائدة في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتزايدة بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وقررت لجنة وضع السياسيات في البنك بالاجماع خفض معدل الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية الى ما بين 1,0 - 1,25 نقطة.

ويعكس هذا الخفض غير المعتاد قبل 15 يوما من اجتماع لجنة السياسة التالي كما هو مقرر، تزايد المخاوف من تاثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الاميركي والعالمي، بعد توقف سلاسل الامداد المرتبطة بالصين، مركز الوباء.

وقالت لجنة السوق الفديرالية المفتوحة، في بيان، انه رغم أن اساسيات الاقتصاد "لا تزال قوية" الا أن "فيروس "كورونا" يمثل أخطارا تنكشف باستمرار على النشاط الاقتصادي".

وأضافت ان البنك المركزي "يراقب عن كثب التطورات وتأثيراتها على التوقعات الاقتصادية، وسيستخدم أدواته ويتصرف بالشكل الملائم لدعم الاقتصاد".

وشهدت الأسواق المالية ضغوطًا شديدة خلال الأسبوع الماضي، مع تزايد المخاوف من الانتشار العالمي لفيروس كورونا القاتل، وإمكانية تعطيله للاقتصاد، ما تسبب في خسائر غير مسبوقة للأسهم منذ الأزمة المالية، وخسارتها تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية.