مبعوث واشنطن الى الجماعات الارهابية: واشنطن مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة في إدلب

الثلاثاء, 3 آذار 2020 الساعة 18:49 | سياسة, عالمي

مبعوث واشنطن الى الجماعات الارهابية: واشنطن مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة في إدلب

جهينة نيوز:

أعلن المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الجماعات الارهابية في سوريا جيمس جيفري اليوم الثلاثاء، أن واشنطن مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة في عمليتها بإدلب ضد الجيش العربي السوري.

وجاءت تصريحات جيفري خلال زيارته ومندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إلى ولاية الريحانية المحتلة عام 1939 جنوبي تركيا و التي تسلل منها الى مناطق تحت سيطرة تنظيم جبهة النصرة في الاراضي السورية.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الوفد الأمريكي زار المركز اللوجستي التابع للأمم المتحدة في قضاء الريحانية، واطلع على عمل المركز من مارك لوكوك، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.


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