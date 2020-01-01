توقيع أردوغان الشخصي على حطام هيكل طائرة أسقطها الجيش السوري فوق إدلب

جهينة نيوز:

وقع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على هيكل عدد من الطائرات المسيرة قبل توجيهها للعدوان على سورية، لكن، تم إسقاط جميع هذه الدرونات بنيران الجيش السوري فور وصولها إلى أجواء إدلب.

وبحسب موقع لينتا.رو الروسي ظهرت صور إحدى هذه الطائرات المسيرة أثناء توقيع أردوغان على هيكلها في "تويتر" على حساب Steele M، ثم عرض هذا الناشط صورة الطائرة نفسها مع توقيع الرئيس التركي، وهي محطمة.

وتظهر شظايا الطائرة التركية بدون طيار داخل الإطار المنشور، ويمكن من خلال هذه الصورة تمييز علامة تحديد هوية سلاح الجو التركي عليها، وتوقيع أردوغان على هيكلها.

وفي صورة أخرى يظهر الرئيس التركي، وهو يوقع على هيكل مركبة جوية بدون طيار.

وفي 1 اذار مارس، دمر الجيش السوري طائرة تركية بدون طيار، لكن مسلحي "الجيش الوطني" المدعوم من أنقرة، لم يتأخروا عن إعلان فرحتهم ظنا منهم أنها طائرة سو 24 تابعة للقوات الحكومية السورية، وتغنوا بأنهم أسقطوها بأنفسهم، وعلاوة على ذلك باشروا بالبحث عن الطيار، دون أن ينتبهوا أن الطائرة التي كانوا يكبّرون قربها هي طائرة مسيرة دون طيار، وأنها عائدة للجيش التركي وليس للجيش السوري.