الجيش ينفذ عملية خاطفة خلف خطوط الإرهابيين لإنقاذ الطيار الذي أسقطت طائرته بريف إدلب

الثلاثاء, 3 آذار 2020 الساعة 15:35 | شؤون محلية, أخبار محلية


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