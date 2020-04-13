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الجيش ينفذ عملية خاطفة خلف خطوط الإرهابيين لإنقاذ الطيار الذي أسقطت طائرته بريف إدلب
الثلاثاء, 3 آذار 2020 الساعة 15:35 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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