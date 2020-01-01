سعياً إلى التوازن المالي.. البحرين تبيع أسهم نفط وغاز

جهينة نيوز:

تدرس البحرين بيع حصة من أصولها في قطاع النفط والغاز، حيث تسعى إلى الوصول إلى التوازن المالي 2022.

وبحسب بلومبرغ، فإن البحرين قد تنقل بعض أصولها من النفط والغاز الطبيعي إلى صندوق حكومي مقترح يمكن أن تبيع فيه الأسهم للمستثمرين.

وقال وزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة في مقابلة إن الحكومة تعمل على المشروع وقد تقرر المضي قدماً في وقت لاحق من هذا العام، مشيراً إلى أن الحكومة في طور تحديد الأصول التي سيتم وضعها في الصندوق المقترح وكيفية تقييمها.

وقال "آل خليفة" إن الصندوق المقترح وبيع حصة فيه سيكون بمنزلة قناة للمستثمرين من القطاع الخاص للدخول، وهو ما لم يفعلوه فعلاً في قطاع النفط والغاز في البحرين.

وتكافح البحرين، التي لديها أصغر اقتصاد بين الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي، مع تراجع أسعار النفط الخام بأكثر من النصف منذ حزيران 2014.

يذكر أنّ عجز البحرين تضخم إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015، وعاد إلى التحسن وتقلص في عام 2019 إلى 4.7% من الناتج الاقتصادي من 6.3% قبل عام، حسب بيانات وزارة المالية الشهر الماضي.