قواته مستمرة بجرائمها.. والـ "نتنياهو" يتفاخر بتنمية علاقاته مع دول عربية

جهينة نيوز:

يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي التنكيل بالفلسطيين، حيث يواصل هدم المنازل والاعتداء على المزارعين واقتلاع أشجارهم، فضلاً عن حملات الاعتقال التي لاتفرق بين طفل وشيخ، حيث هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً يعود للمواطن رامي صبيح الخطيب في بلدة حزما شمال شرق القدس، وذلك بحجة عدم الترخيص.

كما أغلقت قوات الاحتلال، اليوم، الطريق الواصل بين مدينة يطا ومسافرها في منطقة شعب البطم جنوب الخليل بالسواتر الترابية لمنع أي تواصل جغرافي في المنطقة.

ويأتي ذلك ضمن السياسة المعلنة من قبل حكومة الاحتلال لتهجير الأهالي من خلال تضييق الخناق عليهم ومنع وصولهم إلى أماكن سكنهم في مسافر يطا والتزود بالاحتياجات الضرورية واللازمة لحياته.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون، صباح اليوم، مزارعاً أثناء وجوده في أرضه في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، واقتطعوا 12 شجرة زيتون في الجهة الغربية من البلدة.

أمام كل هذه الجرائم، احتفى رئيس وزراء كيان الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بـ"انتصاره الانتخابي الكبير"، معتبرا أنه حوّل "إسرائيل" إلى دولة عظيمة بتنمية علاقاتها مع دول عربية وإسلامية "أكثر مما تتخيلون"، وقال: هذا الانتصار جاء رغم كل الصعاب، لقد فاق هذا النصر كل التوقعات أكبر من نصر عام 1996، لقد واجهنا كل القوى التي قالت عهد نتنياهو ولّى وانتهى، مؤكداً: حوّلنا "إسرائيل" إلى دولة عظيمة، قمنا بتنمية علاقات دولية لم تكن موجودة مع دول عربية وإسلامية، ومع زعماء دوليين بينهم من دول عربية هم أكثر مما تتخيلون، وعندما أقول إننا سنعقد معاهدات سلام مع دول عربية فأنا لا أتحدث لغواً، فوراء الأكمة ما وراءها، نحن فقط القادرون وليس سوانا.