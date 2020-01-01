قوات النظام التركي الارهابية تنشر منظومة دفاع جوي جديدة في ادلب!

جهينة نيوز:

أعلن النظام التركي الارهابي على لسان رئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل ديمير نشر منظومة الدفاع الجوية “حصار” في إدلب خلال أسبوع.

وقال دمير إن نظام “كوركوت” (أخف) موجود حاليًا في الساحات، ويلقي ذخيرة جسمية ويعمل على الحماية الجوية من منطقة قريبة.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع التلفزيون الرسمي التركي “TRT Haber” اليوم، الثلاثاء أن نظامي “Hisar A” و”Hisar O” سيكونان في الساحات خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيضيفان أبعادًا جديدة إلى الدفاع الجوي، واصفًا إعلانه بالـ “البشرى العظيمة” خلال عملية ما اسماها “درع الربيع”.

كما تحدث ديمير عن مشروع “Kerkes” الذي يتضمن العديد من الطائرات بدون طيار (درون)، والتي تعمل بشكل ذاتي ومستقل عن نظام تحديد المواقع “GPS”، مشيرًا إلى وجود المئات من الطائرات من نوع “Kamikaze” والتي تستطيع قوات النظام التركي استخدامها بشكل مفرد أو متعدد وقتما تريد.

وأشار إلى امتلاك تركيا أسلحة جو- جو، أسقطت إحدى الطائرات في سورية.

وطورت منظومة “حصار” لتلبية احتياجات الدفاع الجوي ضد التهديات على ارتفاعات مختلفة، إذ تتكون من منظومة الدفاع الجوي “HİSAR-A” التي يبلغ مدى صواريخها 15 كيلومترًا، إضافة إلى منظومة الدفاع الجوي “HİSAR-O”، والتي يبلغ مدى صواريخها 25 كيلومترًا، وأنواع أخرى من الطائرات بدون طيار والصواريخ مع منصات جوية ثابتة وذات أجنحة دوارة.