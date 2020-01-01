وزير الصناعة اللبناني يطالب بتحرير أموال المودعين

جهينة نيوز:

طالب وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله المصارف وبشكل خاص المصرف المركزي بتحرير المودعين.

وأشار حب الله، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ حجز أموال المودعين والفوائد المرتفعة هي ما أوصل الاقتصاد اللبناني إلى ماهو عليه اليوم، مضيفاً: تمّ البحث عن تأمين السيولة للصناعيين لتأمين خطوط الإنتاج، مع أننا فوجئنا بعرقلة بسيطة، والمبلغ المخصص لشراء المواد الأولية من الخارج 100 مليون دولار وهو ليس منحة بل هو من أموال الصناعيين المجمدة من قبل المصارف بطريقة غير شرعية، مع العلم أنّ الحاجة هي 3 مليار دولار.

وأوضح حب الله أنّه إذا توقفت المصانع يزداد الارتهان للخارج ويزداد الاستيراد وتهريب الأموال وتزداد البطالة ويتفاقم الفقر، مشدداً على أنه آن الأوان لأن تدور الآلات في المصانع وتشغّل الدورة الإقتصادية، ومتمنياً على المصارف أن يزيلوا القبضة على المصارف والحجز عليها.