بالصور.. الجيش يسقط طائرة "بيرقدار" التركية المسيرة

جهينة نيوز:

أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة مسيرة تركية من طراز ” بيرقدار ” بعد استهدافها بصاروخ دفاع جوي في ريف حلب الغربي

واكدت مصادر ميدانية نقلا عن موقع مراسلون أن الدفاعات الجوية السورية اسقطت الطائرة في منطقة كفرداعل بريف حلب الغربي ودمرتها بالكامل.

ونشر الموقع صور أولى لحطام الطائرة بعد تدميرها ، ويظهر في الصور شعار الشركة التركية المصنعة Bayraktar متمثلة بحرف ” B

ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش السوري حظر تحليق الطيران في المنطقة الشمالية وخصوصا ً إدلب وذلك لضمان العمليات العسكرية للقوات السورية في المنطقة.