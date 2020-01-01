روحاني يدعو بوتين لحضور قمة أستانا في إيران

جهينة نيوز

أعلن السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي أن الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي لحضور قمة أستانا التي ستعقد قريبا في إيران.

وقال السفير خلال لقاء في مجلس الاتحاد الروسي:"في إطار الاتصال الهاتفي الرئيس روحاني دعا نظيره فلاديمير بوتين لحضور قمة أستانا، التي ستعقد في إيران".

وأعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت الماضي، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن قلقه حيال الوضع في محافظة إدلب السورية، والتي تشهد وضعا متأزما نتيجة الصدامات بين القوات السورية والتركية.

وبحسب بيان للرئاسة الإيرانية، تناول تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، قال روحاني لنظيره الروسي: "إن الوضع في إدلب يبعث على القلق، ونحن بحاجة إلى أن نشاهد تنفيذ اتفاقيات أستانا بشكل عملي حتى نرى السلام والأمن وكذلك القضاء على الإرهاب في المنطقة".

وتابع روحاني أن "حل المعضلة السورية سياسي بحت ويتم عبر الحوار، ويجب ألا نسمح للظروف الراهنة في إدلب بأن تصبح ذريعة للتدخل الأمريكي وإساءة استخدام الأزمة السورية".

وأكد الكرملين، في بيان أن "بوتين ناقش الوضع في إدلب مع وروحاني، واتفقا على الالتزام الكامل بما تم التوصل إليه خلال محادثات أستانا".