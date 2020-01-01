ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الى تركيا لبحث الوضع في إدلب

جهينة نيوز

يزور ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تركيا اليوم الثلاثاء لبحث الوضع في محافظة إدلب بسورية.

وجاء في بيان الاتحاد أن "الممثل السامي ونائب رئيس المفوضية جوزيب بوريل ومفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش، سوف يسافران إلى أنقرة بدءا من الثلاثاء وحتى الأربعاء، حيث يعقدون مباحثات حول التصعيد المتواصل في إدلب بشمال غربي سورية والعواقب الإنسانية للوضع على المدنيين، فضلا عن وضع اللاجئين السوريين في تركيا".

كما أعلن بوريل أن اجتماعا استثنائياً لمجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الوضع الحالي في سورية وتركيا سيعقد في 6 آذار في العاصمة الكرواتية زغرب.

وكتب بوريل، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"سنلتقي في الـ6 من اذار في زغرب عقب اجتماع غير رسمي لمجلس الشؤون الخارجية".

وأكد بوريل الأحد الماضي أن:"الوضع في إدلب يشكل تهديدا خطيراً للسلام والأمن". وشدد بوريل، على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي مضاعفة جهوده للتغلب على الأزمة الإنسانية ودعا إلى:"وقف فوري للتصعيد ووقف دائم لإطلاق النار"