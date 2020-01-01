الجيش يدحر الإرهابيين عن قرى وبلدات جوباس وترنبة وداديخ وكفر بطيخ في منطقة سراقب

جهينة نيوز

دحرت وحدات الجيش العربي السوري التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي من قرى وبلدات جوباس وترنبة وداديخ وكفر بطيخ في منطقة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وذكرت سانا أن وحدات الجيش نفذت خلال الساعات الماضية عمليات مكثفة بسلاحي المدفعية والصواريخ ضد المجموعات الإرهابية المدعومة نارياً وعسكرياً من النظام التركي ونقاط تمركزهم على المحور الغربي والجنوبي الغربي لمدينة سراقب وتمكنت من دحرهم من قرى وبلدات جوباس و ترنبة وداديخ وكفر بطيخ غرب الطريق الدولي حلب/دمشق والتي كان قد دخلها الإرهابيون بدعم مباشر وتغطية نارية من قبل قوات النظام التركي.

واسفرت عمليات الجيش أيضاً عن القضاء على العديد من الإرهابيين أغلبهم من المرتزقة الأجانب وتدمير آلياتهم وعربات متطورة زودهم بها جيش النظام التركي موضحاً أن وحدات الجيش تواصل عملياتها العسكرية المكثفة على كل المحاور.

وفي ريف إدلب الجنوبي تنفذ وحدات الجيش ضربات مركزة على تحشيدات التنظيمات الإرهابية على محور كنصفرة ومحيط جبل الزاوية وتكبدهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وكانت وحدات من الجيش دخلت صباح أمس مدينة سراقب الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي الشرقي على الطريق الدولي حلب دمشق بعد دحر المجموعات الإرهابية المدعومة من قوات النظام التركي وبدأت عمليات تمشيط المدينة من مخلفات الإرهابيين.