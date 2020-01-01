أرسنال يحجز البطاقة الأولى إلى ربع نهائي كأس إنجلترا

جهينة نيوز

وضع أرسنال خلفه خيبة خروجه الدراماتيكي من الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي، ونال البطاقة الأولى المؤهلة إلى ربع نهائي كأس إنجلترا، بفوزه أمس على مضيفه بورتسموث بهدفين دون رد.

وانتظر أرسنال، الذي خاض المباراة بتشكيلته الرديفة، حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لافتتاح باب التسجيل من تسديدة قوية أطلقها اليوناني سقراطس باباستاثوبولوس "طائرة" من داخل المنطقة إثر ركلة ركنية وتمريرة عرضية من ريس نيلسون (الدقيقة 4+45).

وحسم أرسنال اللقاء بشكل كبير في بداية الشوط الثاني، بإضافة الهدف الثاني عبر إيدي نكيتياه، بتمريرة عرضية أخرى من نيلسون (في الدقيقة 51)، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية التي حملت الفريق اللندني إلى الدور التالي، قبل العودة السبت المقبل إلى الدوري الممتاز لمواجهة جاره وست هام مع الأمل بإضافة ثلاث نقاط تبقي على حظوظه بالمشاركة القارية الموسم المقبل (يحتل المركز العاشر بفارق 8 نقاط عن المركز الرابع الذي يحتله جاره تشيلسي).