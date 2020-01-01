تشجيع لنقل الركاب بين دمشق والقنيطرة.. 20 لتر مازوت لكل رحلة

الثلاثاء, 3 آذار 2020 الساعة 10:19 | شؤون محلية, أخبار محلية

تشجيع لنقل الركاب بين دمشق والقنيطرة.. 20 لتر مازوت لكل رحلة

جهينة نيوز

اكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في القنيطرة فرج صقر موافقة لجنة نقل الركاب على تزويد الميكروباصات العاملة على خط دمشق - القنيطرة بكمية /20/ ليتر مازوت عن كل رحلة ذهاباً وإياباً، مشيراً الى عدم تزويد السرافيس الحاصلة على موافقة نقل مبدئية بالمازوت حتى ورود الموافقة النهائية .

ولفت رئيس مجلس مدينة القنيطرة علي الراضي الى زيادة الطلب على باصات النقل الداخلي العاملة على خط دمشق القنيطرة يومي الخميس والسبت و خاصة أثناء العودة الى القنيطرة، مؤكداً التزام المجلس بتأمين نقل أبناء المحافظة خلال العطل وأيام الجمعة والسبت بسبب قلة عدد الميكروباصات والقيام برحلة اضافية في اليومين المذكورين لتخديم المواطنين .

و أوضح مدير النقل بالقنيطرة محمد زيتون أن لجنة نقل الركاب شددت على ضبط وسائل النقل التي تحصل على مخصصاتها من مادة المازوت و التدقيق بين كميات الاستهلاك و عدد الرحلات اليومية و حرمان الألية التي يثبت قيامها ببيع مخصصاتها من مادة المازوت من العمل والغاء خطها فوراً .


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