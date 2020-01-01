مقتل جندي تركي و جرح آخر في ادلب

الثلاثاء, 3 آذار 2020 الساعة 00:50 | شؤون محلية, أخبار محلية

مقتل جندي تركي و جرح آخر في ادلب

جهينة نيوز:

قتل جندي للاحتلال التركي و جرح آخر في محافظة إدلب بنيران القوات السورية.

و ذكرت وزارة الحرب التركية ان جندي تركي قتل و جرح اخر بنيران القوات السورية في محافظة إدلب دون تحديد مكان مقتله.

و يذكر ان جنود الاحتلال التركي يقاتلون في صفوف الارهابيين و يقدمون لهم دعم مباشر و يشاركون بعمليات حربية مباشرة و ذلك بعد ما سمي (انذار اردوغان) الذي انذر القوات السورية للانسحاب الى خلف نقاط المراقبة التركية و الا فإن جيشه سيشن هجوم على سورية لتتصدى القوات السورية للمهاجمين و تكبدهم خسائر فادحة.

و في وقت سابق قتل و جرح عشرات الجنود الاتراك بضربات الجيش العربي السوري على الارهابيين في محافظة إدلب.


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