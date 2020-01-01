وحدات الجيش السوري تحرر بلدتين غرب سراقب

جهينة نيوز:

حررت وحدات الجيش العربي السوري بلدة جوباس و ترنبة غرب مدينة سراقب في محافظة إدلب من التنظيمات الارهابية.

و ذكر مصدر ميداني لجهينة نيوز ان وحد الجيش العربي السوري تابعت عملياتها ضد الجماعات الارهابية المدعومة من النظام التركي و على رأسها تنظيم جبهة النصرة الارهابية و حررت بلدتي جوباس و ترنبة من التنظيمات الارهابية.

و ذكر المصدر ان العمليات اسفرت عن تكبيد الارهابيين خسائر فادحة في العتاد و الارواح.

و كانت وحدات الجيش قد حررت مدينة سراقب من الارهابيين الذين تسللوا اليها في وقت سابق بدعم من الاحتلال التركي.