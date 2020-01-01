5 وفيات جديدة بفيروس كورونا في واشنطن

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة واشنطن، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى ست.

وقال مسئولون إنهم وسعوا قيود السفر المفروضة على إيران، كما حثوا المواطنين على تجنب المناطق التي ينتشر فيها الفيروس داخل إيطاليا وكوريا الجنوبية، بحسب تقارير أمريكية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد خارج الصين، كانت أعلى بنحو 9 أمثال العدد المسجل داخل البلاد على مدار الـ 24 الساعة الماضية.

وسجلت الصين سجلت 206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا "COVID-19"، يوم الأحد، وهو أقل عدد من الحالات الجديدة في هذا البلد منذ 22 يناير/ كانون الثاني.

وتم الكشف عن بلوغ العدد الإجمالي للإصابات خارج الصين 8397 حالة في 61 دولة، إضافة إلى 127 حالة وفاة، مع تركز 81% من الحالات خارج الصين في أربع دول.

وبحسب لجنة الصحة الوطنية بالصين، تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة جميعها بإقليم هوبي بؤرة الفيروس، وأكثر من مائتي إصابة خلال الـ 24 الساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 2912 شخصا، والإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 80 ألف و26 حالة.