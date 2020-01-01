"هواوي" توجه ضربة لغوغل بإعلانها عن بديل لتطبيقاتها... والعقوبات الأمريكية تذهب أدراج الرياح

جهينة نيوز:

بدأت شركة هواوي باختبار تطبيقها المخصص للبحث للهواتف الذكية "Huawei Search"، وذلك لأن أحد التطبيقات الأساسية المفقودة على أجهزتها الخالية من خدمات غوغل في الوقت الحالي هو تطبيق البحث المخصص.

وقررت هواوي التوجه إلى دولة الإمارات، لاختبار تطبيق البحث الجديد "Huawei Search" في نسخته التجريبية، والمرفق على شكل ملف (APK) مقابل الحصول على هدايا إضافية، بحسب ما ذكر موقع "gizchina".

وتهدف خدمات "Huawei Mobile Services" إلى توفير تجربة متنقلة متكاملة لمقتني أجهزة هواوي، مع الخدمات الرسمية مثل "Mobile Cloud" و "AppGallery" و "Video" و "Themes" و "ScreenMagazine" وغيرها، والتي تأتي جنبا إلى جنب مع نظام التشغيل "EMUI".

وبعد اقتلاع خدمات غوغل بهواتف هواوي بعد العقوبات العقوبات التي أصدرتها الإدارة الأمريكية، استعاض عملاق التكنولوجيا الصيني بـ "Squid" للأخبار بدلًا من "Google News"، والمساعد الصوتي الذكي "Huawei Assistant" بدلًا من "Google Assistant"، وكذلك استحالة استخدام بحث غوغل أحد العناصر الأساسية هو محرك البحث "Big G" الشهير، ليس فقط عبر المتصفح ولكن أيضًا من خلال التطبيق المخصص، وسيأتي بدلًا منه محرك البحث الجديد التابع لهواوي "Huawei Search" في هذا النظام.

وعلى عكس المتعارف عليه في تطبيقات غوغل الذي يوفر الوصول إلى محرك بحث غوغل ومساعد غوغل الذكي وعدسات غوغل، فإن تطبيق "Huawei Search"، هو عبارة عن تطبيق بحث أساسي يتيح للمستخدمين البحث عبر صفحات الإنترنت ومقاطع الفيديو أو المقالات الإخبارية أو الصور بشكل مباشر.

كما يقدم النظام اختصار لرؤية حالة الطقس، ويوفر أداة مصغرة تعرض التوقعات الحالية على مدار 24 ساعة، وهو مدعوم من المشروع المشترك بين "Huafeng" و "AccuWeather" لتوفير مصادر البيانات المتوقعة من إدارة الأرصاد الجوية الصينية المركزية.

سيكون للنظام أيضًا تطبيقات على الساعات ومكبرات الصوت والسيارات، أي أنه لن ينحصر في فئة معينة من الأجهزة، ويعد النظام مفتوح المصدر، ما سيمكن المطورين من تعديل برامج المنصة، وأيضًا يستطيع مصنعو الهواتف استخدام هذا النظام.

كما أكدت هواوي مرارا أنها لن تحتاج إلى "غوغل"، مجددا، طالما أنها تملك نظام التشغيل الأحدث في العالم "هارموني أو.إس"، بحسب ما ذكر موقع "infomance"، وها هو النظام الجديد بكل تفصيلاته يؤكد مضي عملاق التكنولوجيا الصيني قدما، تاركا الإدارة الأمريكية تسأل نفسها هل عقوباتها كانت على هواوي أم على غوغل؟

المصدر: سبوتنك