مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة يعلن استقالته

جهينة نيوز:

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أنه طلب من الأمين العام أنطونيو غوتيريس إعفاءه من مهامه وذلك بعد نحو ثلاث سنوات قضاها في هذا المنصب.

ونقلت فرانس برس عن سلامة قوله على تويتر: يجب أن أعترف بأن صحتي لم تعد تسمح لي بالتعرض للكثير من الإجهاد لذا طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة إعفائي من مهمتي، بينما أكد مصدر مقرب من سلامة الاستقالة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتم اختيار سلامة في الـ 22 من حزيران عام 2017 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كممثل خاص ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا خلفاً للألماني مارتن كوبلر.

وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسى /ناتو/ عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق وقد زاد من تأزم الأوضاع في ليبيا مؤخراً وصول مجموعات من الإرهابيين المرتزقة الذين أرسلهم النظام التركي من شمال سورية إلى ليبيا.