السورية للتجارة: عروض بيع بالتقسيط للعاملين في الدولة بمناسبة عيدي الأم والمعلم

جهينة نيوز:

أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عروض بيع بالتقسيط لكل العاملين بالدولة بمبلغ 50 ألف ليرة بمناسبة عيدي الأم والمعلم.

وبين مدير عام المؤسسة أحمد نجم أنه يمكن للعاملين الاستفادة من العروض وشراء مختلف السلع والمواد الكهربائية والمنزلية والاستهلاكية وذلك بدءا من يوم غد الثلاثاء حتى نهاية شهر آذار الجاري على أن تسدد الأقساط على مدى عشرة أشهر.

وأشار نجم إلى أن المؤسسة توفر في صالاتها وفروعها بالمحافظات مواد تموينية واستهلاكية وكهربائيات وأدوات منزلية مؤكدا حرصها على توفير وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مدروسة ومناسبة لذوي الدخل المحدود وبما يراعي مختلف الأذواق.