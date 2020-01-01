شاهد بالفيديو متطرفون اتراك يهاجمون رجل لانهم اعتقدوا انه لاجيء سوري

جهينة نيوز:

هاجم متطرفون اتراك مواطن عراقي معتقدين انه لاجيء سوري بحسب ما تناقلت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التركية.

هاجم متطرفون اتراك مواطن عراقي معتقدين انه لاجيء سوري بحسب ما تناقلت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التركية.

و اظهرت مشاهد لمواطن عراقي يصرخ انا لست سوري خلال هجوم عنصري من قبل متطرفين اتراك عليه معتقدينه لاجيء سوري, و بحسب الناشطين صورت المشاهد في مدينة سامسون التي تقع على شاطيء البحر الاسود.

و شهدت الاشهر الاخيرة هجمات تستهدف السوريين بما فيهم المقيمين و محالهم التجارية لتقوم السلطات التركية بتسليم السوريين و المقيمين الاجانب بشكل غير شرعي الى تنظيم جبهة النصرة الارهابية في ادلب بحجة ترحيلهم في محاولات زجهم في القتال بالقوة.