وحدات الجيش السوري تحرر بلدتين غرب سراقب

الإثنين, 2 آذار 2020 الساعة 23:43 | شؤون محلية, أخبار محلية

وحدات الجيش السوري تحرر بلدتين غرب سراقب

جهينة نيوز:

حررت وحدات الجيش العربي السوري بلدة جوباس و ترنبة غرب مدينة سراقب في محافظة إدلب من التنظيمات الارهابية.

و ذكر مصدر ميداني لجهينة نيوز ان وحد الجيش العربي السوري تابعت عملياتها ضد الجماعات الارهابية المدعومة من النظام التركي و على رأسها تنظيم جبهة النصرة الارهابية و حررت بلدتي جوباس و ترنبة من التنظيمات الارهابية.

و ذكر المصدر ان العمليات اسفرت عن تكبيد الارهابيين خسائر فادحة في العتاد و الارواح.

و كانت وحدات الجيش قد حررت مدينة سراقب من الارهابيين الذين تسللوا اليها في وقت سابق بدعم من الاحتلال التركي.


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