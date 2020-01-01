حميميم: نشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية في مدينة سراقب

جهينة نيوز:

أعلن مركز التنسيق الروسي في سوريا و الذي مقره حميميم، أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بنشر وحدات في مدينة سراقب لضمان الأمن.

وجاء في بيان المركز: "بالنظر إلى أهمية ضمان سلامة وحركة المركبات والمدنيين بدون عائق على طول الطريقين السريعين (إم-4 و إ م-5)، فقد تم إدخال وحدات من الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة سراقب، بدءا من الساعة 17:00 من عصر اليوم 2 آذار/مارس".

وكانت وحدات الجيش العربي السوري قد نفذت ليلة أمس عملية هجوم كاسح على مواقع المجموعات الإرهابية المسلحة في سراقب وما حولها، استمرت حتى الصباح، وكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وانتهت بتطهير المدينة من جيوب لـ "تنظيم القاعدة" وحلفائه، ممن كانوا قد تسللوا الى المدينة برفقة و دعم الاحتلال التركي.