أبراج الثلاثاء 3 آذار مع سمر عمران

جهبنة نيوز:

مولود 3 آذار: يتميز بخفة الظل ويجذب الجنس الآخر إليه يخاطب الشريك ويحب النظافة ولايلقي الأعباء على غيره بل يذوب بشخصية الحبيب.. يتمادى أحياناً ويتخطى الحدود لكن هناك من يسمعه.. يمتلك الحاسة السادسة وصبور وأحياناً نرى مشاعره غامضة.

هذا العام انطلاق في مشاريع صعبة التحقيق.. استحقاقات كبيرة فلاتحرق المراحل.. قصة قانونية أو تميل كفة القضاء لمصلحتك.. للبعض أعمال تجارية وللبعض الآخر انتقال إلى سكن جديد. وأعمال وحظوظ ونجاحات.

الحمل:

تحضير لسفر أو مقابلة.. رتب أوراقك وإذا كنت طالباً تعيد النظر ببعض المواقف.. تكون مقنعاً اليوم.. زيارات وأصدقاء وجيران.

الثور:

تقديم إنجاز مهم ومسائل مالية تفاوض وتعالج بموضوعية. مكسب مالي أو دفع أو استرداد دين.. مضغوط لكن هناك فرص مالية.

الجوزاء:

القمر في برجك وأنت الأكثر حظاً. تقف على نهار مهم مليء بالفرص الثمينة.. تتخطى أي صعوبة.

السرطان:

لايوجد نشاط اليوم.. نهار بطيء لذلك انتبه من تصرف يدخلك في نقاش أو تعرض عرقلة.. نظم أمورك وترجم أي مشكلة إلى خطة ذكية.. واجه الواقع بصبر.. هناك ضياع أو خيبة أمل على صعيد المال.

الأسد:

طمأنينة ونهار يحمل اعتراف بالجميل. اليوم أنت مركز جيد ولك دور بمصالحة وتلتقي أصدقاء لم تراهم منذ زمن... أو أصدقاء جدد.. تأتيك مساعدة من قريب أو زميل.

العذراء:

تتوتر الأجواء من الصباح.. انتبه على عملك .. ضغط عائلي أو أزمة عابرة تترك آثاراً مهمة.. قدم أفضل مالديك حتى لو كنت تشعر بالتّعب.

الميزان:

نهار جيّد تعيس فرح وشوق ويشدّك السفر لثقافة مختلفة.. نهار حافل وناجح بتحقيق أهدافك.. يوم فيه قانون ومسافة بعيدة وتسويف.. قد يكون هناك مشروع وتجد من يسمعك. إذا لديك قصة قانونية هناك من يسمعك أيضاً.

العقرب:

تستجمع طاقاتك.. اليوم أفضل من الأمس.. قد تشارك بورشة عمل قضية ملحة أاو اعتناء بمريض.. للبعض مكسب مالي أو استحقاقات أو دفع.. أكد على أوراقك اليوم.

القوس:

تستعيد شريكاً سواء عملي أو عاطفي.. نهار للمصالحة لاتتذمر من عرقلة أو ركود.. ترتاح لجهة داعمة وتنفح على الآخرين.. للبعض تصليحات.

الجدي:

واجبات وأعمال وتنقل مع ذلك لاتعرض نفسك للإجهاد.. نهار مضغوط من الحكمة السيطرة على مزاجك وتطلب مساعدة لأننا سنراك بأكثر من مكان.. اليوم تخلص من كلمتي لو أو ياريت .. اليوم هناك أعمال كثيرة بانتظارك.

الدلو:

يوم جيد وتنتظرك أمور جيدة وتنخرط بمجموعة بهدف الترفيه عن نفسك.. أخبار تخص انجازات الأولاد.. تتقرب من الأحباب.. فرصة معنوية ومادة وأخبار جميلة بانتظارك.

الحوت:

من غير المفيد الدخول بنزاعات لأن مزاجك اليوم متقلب احتمال خصومة أو منافسة احتمال هاتف مستعجل أو تصليحات وأعطال بالمنزل.. تعامل بلطف وهدوء هذا النهار.