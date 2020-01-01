اصابات اثر سقوط قذيفة اطلقها ارهابيين على بيت عزاء في ريف حماه

الإثنين, 2 آذار 2020 الساعة 22:35 | شؤون محلية, أخبار محلية

اصابات اثر سقوط قذيفة اطلقها ارهابيين على بيت عزاء في ريف حماه

جهينة نيوز:

أصيب 7 مدنيين بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذيفة صاروخية على بلدة جورين أقصى الريف الشمالي الغربي لحماة.

و اعتدت “التنظيمات الارهابية المدعومة من النظام التركي بقذيفة صاروخية على بلدة جورين وسقطت في بيت عزاء ما تسبب بإصابة 7 مدنيين بجروح متفاوتة”.

زتم نقل المصابين إلى مشفى السقيلبية الوطني لتلقي العلاج اللازم.

وتنتشر في إدلب وبعض المناطق بريفها مجموعات إرهابية يتبع معظمها لتنظيم جبهة النصرة الارهابي ومدعومة مباشرة من النظام التركي تعتدي على القرى الآمنة والنقاط العسكرية التي تحميها.ج


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