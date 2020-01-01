واشنطن ترفع العقوبات عن شركتين روسيتين

الإثنين, 2 آذار 2020 الساعة 21:58 | سياسة, عالمي

واشنطن ترفع العقوبات عن شركتين روسيتين

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