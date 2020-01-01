لحالات الطواريء .. ایران تدشن اول جهاز صناعي لاستحصال مياه الشرب من الهواء

جهينة نيوز:

تم يوم الاثنين، تدشين اول جهاز صناعي لاستحصال مياه الشرب من الهواء في ايران بحضور مساعد الرئيس الايراني في الشؤون العلمية والتقنية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية وعدد من المسؤولين.

ونقلت وكالة انباء فارس عن دائرة الاعلام بمنظمة الطاقة الذرية الايرانية، انه تم تدشين اول نموذج للجهاز الصناعي لاستحصال مياه الشرب من الهواء بحضور سورنا ستاري مساعد الرئيس الايراني في الشؤون العلمية والتقنية، وعلي اكبر صالحي مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية وعدد من المدراء والمتخصصين المعنيين.

وخلال زيارته التفقدية مساء الاحد للشركة المنتجة لهذا الجهاز الصناعي، ومن خلال المعلومات التي قدمها المدراء والمتخصصون المعنيون عن النشاطات المنجزة في هذه الشركة، اطلع سورنا ستاري على القدرات العالية لمتخصصي منظمة الطاقة الذرية في هذا المجال، وتقرر وضع التعاون بين المنظمة والقطاع الصناعي في المستقبل القريب على جدول اعمال مساعدي رئيس الجمهورية من اجل تلبية الاحتياجات الصناعية الهامة في البلاد.

ويتألف هذا الجهاز من ثلاثة اقسام رئيسية، تشمل؛ جهاز استحصال الماء، والمولد الكهربائي وجهاز التعليب الاتوماتيكي، وهذا الجهاز ومن خلال عملية صناعية يقوم بانتاج الماء وتخزينه وتصفيته. وهنالك ثلاثة انواع لهذا الجهاز قابلة للحمل بسعة 500 و1000 و3000 ليتر يوميا، ويمكن استخدامه في الظروف الطارئة وفي المناطق المتضررة.

المصدر: وكالة فارس