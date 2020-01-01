توقف العمل بمستشفى مؤقت في ووهان الصينية عقب انخفاض حالات كورونا

جهينة نيوز:

أوقفت السلطات الصحية في الصين العمل بأول مستشفى مؤقت في ووهان في ظل انخفاض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وشفاء الكثير من المرضى وبدء استئناف العمل في الكثير من المقاطعات اليوم.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى “ووهان ستاديوم” وهو من بين 16 مستشفى مؤقتاً تم بناؤها للمساعدة في علاج المرضى المصابين بالفيروس أن المستشفيات المؤقتة مازالت تعالج سبعة آلاف مريض مشيرة إلى أنه تم علاج أكثر من 20 بالمئة من إجمالي عدد المرضى مع الحفاظ على الاستعداد والتأهب الدائم.

وتوقعت المصادر ذاتها أن تعلق المزيد من المستشفيات المؤقتة عملياتها ليتم إغلاقها بعد إنجاز مهامها في ظل خروج مزيد من المرضى من المستشفى بعد تعافيهم واستمرار عدد الحالات الجديدة في الانخفاض.

وفي هذا السياق بدأت عجلة الحياة والعمل بالعودة الى طبيعتها في الصين مع إعلان ارتفاع نسبة التعافي خلال الأسبوع الماضي إلى أكثر من 52 بالمئة وعدم تسجيل أي حالات إصابة في أكثر من 26 مقاطعة ومدينة كبرى في الصين ونجاح جهود منع الانتشار والسيطرة على الفيروس.

وأكدت وسائل إعلام محلية في بيانات نشرتها اليوم عودة 91.7 بالمئة من موظفي المؤسسات الحكومية البالغ عددهم 48 ألفاً إلى العمل في قطاعات العمل الرئيسية مثل النفط والغاز والاتصالات والطاقة الكهربائية والنقل.

وأشارت إلى أن جميع الشركات الـ 1045 التابعة لمؤسسة استثمار الطاقة الحكومية شهدت طاقة إنتاجية بشكل كلي كما عادت أعمال الإنشاءات في القرية الأولمبية التي ستستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية إضافة إلى بعض مشاريع التخفيف من حدة الفقر في مقاطعة يوننان.

ووصل عدد المتعافين منذ بداية تفشي المرض حتى الآن نحو 44850 متعافياً و2915 حالة وفاة و80 ألف إصابة مؤكدة.