وزير الدفاع الأمريكي: لن نقدم دعما جويا لتركيا في إدلب

الإثنين, 2 آذار 2020 الساعة 19:19 | سياسة, عالمي

وزير الدفاع الأمريكي: لن نقدم دعما جويا لتركيا في إدلب

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