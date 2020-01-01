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وزير الدفاع الأمريكي: لن نقدم دعما جويا لتركيا في إدلب
الإثنين, 2 آذار 2020 الساعة 19:19 |
سياسة
,
عالمي
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