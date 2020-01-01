رغم الانتشار الكبير لفيروس " كورونا ".. منظمة الصجة العالمية تؤكد عدم وصوله لدرجة الوباء

جهينة نيوز:

شدّدت منظمة الصحة العالمية على أن فيروس «كورونا» الجديد لم يصل إلى درجة الوباء، رغم الانتشار الكبير له في دول عدة حول العالم، مطالبة الأسواق بالهدوء وعدم تصوير الأمر بـ«الكارثة».

وأوضح الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، على هامش مشاركته أمس في فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني ، أن حالات الإصابة في الصين بدأت تتناقص، مبيناً أن الطريقة السليمة لمواجهة الفيروس هو الاحتواء والشمولية في المعالجة. وقال: «نحتاج إلى الخوض في الأرقام والحقائق، وعمل ما هو صحيح بدلاً من الذعر، الذعر والخوف هما الأسوأ على الإطلاق».

وبحسب مدير منظمة الصحة العالمية، فإن القلق من انتشار فيروس كورونا لا يعني بث الخوف والهلع بين الناس. وأضاف: «علينا التركيز على احتوائه، علينا أن نأخذ الأمر على محمل الجد، حتى الآن نحو 50 دولة تأثرت، علينا اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة، هناك توصيات نشرتها وسائل الإعلام والخبراء والسياسيون تصور الأمر بأنه كارثة. التقييم الدولي الذي لدينا لا نرى أن الفيروس وصل لمرحلة الوباء، ربما ينتقل للمستوى الوبائي هذا محتمل، لكن علينا التفكير فيما الذي ينبغي علينا القيام به حتى لا نصل لهذا المستوى».

وأفاد تيدروس خلال المنتدى الذي خيّمت عليه «كورونا»، أن المنظمة تعتمد استراتيجية الاحتواء والشمولية في معالجة الأمر، وتابع أن «كل دولة تقوم بالإجراءات التي تراها مناسبة، علينا التعاون مع بعض لاحتواء هذا الفيروس، والتأكد من التقارير والأرقام الصحيحة، ولا نتسرع في قراراتنا».