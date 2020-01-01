" يويفا" يدرس إقامة مباراة سان جيرمان و دورتموند بدون جمهور بسبب كورونا

جهينة نيوز:

تأثرت الأحداث الرياضية في مختلف أنحاء العالم بإنتشار فيروس كورونا، إذ تم تأجيل بعض المباريات في مختلف الدوريات، بالإضافة إلى إلغاء عدد من الأحداث الرياضية حول العالم، وسط مخاوف من تفشي الفيروس المعدي بشكل أكبر.

و كشفت تقارير صحفية فرنسية أن مواجهة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قد تقام بدون جمهور، بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

ووفقًا لصحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ يدرس إقامة المواجهة التي سوف تلعب يوم الأربعاء الموافق 11 مارس على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس خلف أبواب مغلقة، ولكنه لم يبت في هذا الأمر بعد.

وكانت فرنسا قد حظرت مطلع الأسبوع الجاري كل المحافل التي يزيد عدد حضورها عن 5000 شخص بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، ويسري هذا القرار بالدرجة الأولى حتى الآن على المحافل التي تقام في القاعات المغلقة وبعض الأحداث الرياضية أيضًا، باستثناء الأحداث التي تقام في الملاعب المفتوحة.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت على ملعب سيغنال إيدونا بارك يوم الثامن عشر من شهر فبراير الماضي كانت قد انتهت بفوز دورتموند بهدفين مقابل هدف.