انفجار نموذج المركبة الفضائية الامريكية "ستار شيب" خلال اختباره

جهينة نيوز:

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن انفجار نموذج المركبة الفضائية "ستار شيب" Starship التي تصممها، خلال عملية اختباره في ولاية تكساس.

ويبين الفيديو الذي نشرته شبكة يوتيوب، أنه في الساعة 22.00 من مساء يوم 28 فبراير 2020 بالتوقيت المحلي (الساعة 7.00 من يوم 29 فبراير بتوقيت موسكو) انفجر نموذج المركبة الفضائية Starship SN1

ويظهر من شريط الفيديو، كيف تمت عملية ضخ النتروجين السائل في النموذج، ما أدى إلى انفجار قاعدته، وتطاير شظاياه إلى ارتفاع 10-20 مترا وسقوطها على الأرض.

ويذكر أنه في شهر نوفمبر 2019 انفجر نموذج للمركبة الفضائية Starship Mk1، خلال اختبارات إحكام السد (منع التسرب) في نفس المكان.

وقد صممت المركبة الفضائية Starship المكوكية للرحلات إلى القمر والمريخ وكواكب أخرى. كما أنها ستقوم بدور المرحلة الثانية لصواريخ فالكون الثقيلة Big Falcon Rocket التي تعمل سبيس إكس على تصميمها حاليا.