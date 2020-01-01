عدد مصابي كورونا في ايران يرتفع إلى 1501 والوفيات 66.. ودعوة جديدة للمواطنين!

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد إلى 66 حالة، مجددة الدعوة للمواطنين بالبقاء في المنازل.

وذكر مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئیسي، في مؤتمر صحفي، أن "عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 1501 وعدد الوفيات 66 والمتعافين 291"، مشيرا إلى وقوع " 523 إصابة جديدة و12 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية".

وأضاف رئيسي "حققنا تطورا في مجال الاختبارات على كورونا"، مطالبا أبناء الشعب الإيراني بالبقاء في المنازل.

وأكد المسؤول أن "معظم الإصابات بفيروس كورونا يمكن علاجها في المنازل".

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر 88 ألف شخص، توفي منهم ما يقرب 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصل، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الأحد.