رداً على أردوغان... الاتحاد الأوروبي: نتوقع من تركيا احترام الاتفاق بشأن الهجرة

جهينة نيوز

أعلن متحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الإثنين، أنّ الاتحاد الأوروبي يتوقع من تركيا أن تحترم الاتفاق الذي توصلت إليه مع التكتل بشأن الهجرة.

وجاء هذا التصريح بعد أن قال الرئيس التركي رجب أردوغان في وقت سابق، اليوم، إن مسألة فتح الأبواب أمام اللاجئين باتجاه أوروبا قد حسمت، والأبواب لن تغلق، مهدداً بتوجه ملايين المهاجرين إلى أوروبا قريباً.

من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين عن تعاطفها مع تركيا بشأن الصراع في سورية، لكنها قالت إن قرار أنقرة السماح للاجئين والمهاجرين بالوصول إلى أوروبا لا يمكن أن يمثل حلاً للمشكلة، وأضافت في مؤتمر صحفي، اليوم: أقرّ بأن تركيا في وضع صعب فيما يتعلق باللاجئين والمهاجرين، لكن ما نراه الآن لا يمكن أن يكون استجابة أو حلاً.