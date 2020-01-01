شاهد الاحتفال الجنوني للاعبي مانشستر سيتي في غرفة الملابس بعد فوزهم بلقب الرابطة الإنجليزية

جهينة نيوز

توج مانشستر سيتي يوم أمس الأحد بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد تغلبه في المباراة النهائية على أستون فيلا بهدفين لهدف على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

ليحتفل لاعبوا الفريق بطريقة جنونية في غرفة تغيير الملابس، بحسب مقطع مصور نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وسيطر مانشستر سيتي، الذي توج باللقب 5 مرات في آخر 7 مواسم، على المباراة وتقدم 2- 0 بعد مرور 30 دقيقة فقط.

ليسجل أستون فيلا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 41، ليحي أماله في الشوط الثاني للعودة باللقاء.

ولم يكن الشوط الثاني بنفس إثارة الشوط الأول وصنع الفريقان القليل من الفرص قبل أن يتألق كلاوديو برافو حارس سيتي وينقذ ضربة رأس من بيورن إنجلز قبل دقائق من النهاية.

وأحرز السيتي بالتالي لقب كأس الرابطة للموسم الثالث على التوالي وللمرة السابعة في تاريخه، بينما فشل أستون فيلا في التتويج باللقب للمرة السادسة والأولى منذ موسم 1995-1996