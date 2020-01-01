انخفاض نمو الاقتصاد العالمي 2.4 % بسبب تداعيات كورونا

الإثنين, 2 آذار 2020 الساعة 13:28 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

انخفاض نمو الاقتصاد العالمي 2.4 % بسبب تداعيات كورونا

جهينة نيوز

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين انخفاض نسبة نمو الاقتصاد العالمي هذا العام بواقع 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 2.4 % بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد. وكانت المنظمة قد توقعت في نوفمبر الماضي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3 %.مع ذلك، قالت المنظمة إن توقعاتها تستند إلى أن تفشي الوباء في الصين خلال الربع الأول من العام وتفشي متفرق للفيروس في دول أخرى.

وفي حال استمر التفشي لفترة أطول وأصبح أكثر قوة، فانه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.5 %، ودخول اقتصادي منطقة اليورو واليابان لدائرة الركود.

المصدر د ب أ


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا