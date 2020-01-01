القوات العراقية تبدأ عملية لتطهير الصحراء بين نينوى وصلاح الدين والأنبار من الإرهاب

جهينة نيوز

دمرت القوات العراقية المشتركة مقرا لتنظيم داعش الإرهابي ضمن عمليات بدأتها اليوم لتطهير الصحراء الرابطة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار من الإرهاب.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الحشد الشعبي قوله اليوم إن قوات من الجيش العراقي والحشد دمرت مقرا لـ “‍داعش” يحتوي على مواد طبية ولوجستية وغيرها لافتا إلى أن القوات المشتركة تواصل تقدمها لتطهير الصحراء الرابطة بين المحافظات الثلاث.

وكانت القوات العراقية المشتركة نفذت أواخر الشهر الماضي عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم داعش في محافظة الأنبار أسفرت عن اعتقال خمسة إرهابيين