الكرملين: موقفنا ثابت بدعم سورية في الحرب ضد الإرهابيين.. ولن نكون قادرين على ضمان سلامة الطيران فوق إدلب

جهينة نيوز

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "موسكو لن تكون قادرة على ضمان سلامة الطيران فوق إدلب بحسب بيانات العسكريين الروس هناك". جاء تعليق بيسكوف ردا على خطط أنقرة في منطقة الحظر الجوي فوق إدلب السورية.

كما أكد بيسكوف أن العسكريين الروس والأتراك على تواصل دائم في سورية، ومحادثات الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان ستلقي وضوحا أكثر على الوضع في إدلب.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على طلب للتعليق على خطط تركيا لتوسيع العملية في إدلب اليوم الإثنين: "العسكريون على اتصال دائم، والأهم من ذلك، سنركز جميعنا على المفاوضات بين بوتين وأردوغان".

ولفت بيسكوف إلى أن بلاده ملتزمة بتنفيذ اتفاقات سوتشي بشأن سورية، وسلامة أراضيها وتدعم دمشق في الحرب ضد الإرهابيين، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي سيتمسك بهذا الموقف خلال اجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال : "سيكون الموقف ثابتًا تمامًا، ولم يتغير. الموقف في الواقع، الذي تم تحديده على مختلف المستويات من قبل الرئيس بوتين، ووزير الخارجية لافروف، وأيضًا فريق العمل الحكومي المشترك.. والذي عمل مع الزملاء الأتراك في الأيام الأخيرة".

وتابع: "سنظل ملتزمين باتفاقات سوتشي، التي تدعو لوحدة اراضي سورية، ونحن ندعم سورية بطبيعة الحال في نواياها لمواصلة محاربة الإرهابيين.. بما في ذلك الجماعات المدرجة في قائمة الارهاب لمجلس الأمن الدولي...".

وكانت الرئاسة التركية أعلنت في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور روسيا يوم الخميس القادم.