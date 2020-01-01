بالفيديو.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد شائعات وفاته!

جهينة نيوز

علق الفنان المصري عادل إمام يوم الأحد على الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاته، مؤكدا أنها عارية تماما من الصحة.

وقال عادل إمام في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب، "عادي جدا، برد عادي، عاوزني أموت ليه؟".

وأضاف الزعيم، كما يلقب، "أنا في البيت وتحت اللحاف وبقرأ الجرائد، وبحل الكلمات المتقاطعة، دي عادة بقى"، معلنا في الوقت ذاته انتهاءه من تصوير مسلسله الرمضاني".

ووجه عادل إمام حديثه للشعب المصري قائلا: "يا رب يبعد عنكم الأمراض وكل مكروه، يا رب يخلي قلوبكم سمحة وجميلة".

وخلال حديثه مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية، قال عادل إمام "إن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، وحاليا أنا في منزلي وأتمتع بصحة جيدة وزي الفل، ولا أعاني من أي شىء ولم أدخل المستشفى".

وأضاف الزعيم أنه قد أصيب مؤخرا بنزلة برد منعته من حضور تكريمه فى المهرجان الكاثوليكي للسينما مؤكدا: "والحمد لله خفيت".

وفي وقت سابق كشف المخرج رامي إمام عن الحالة الصحية لوالده عادل إمام بعد تردد أخبار عن تدهور صحته، بأنه يعاني من نزلة برد شديدة، وذلك خلال الكلمة اليى ألقاها رامى عقب تسلم جائزة والده في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما فى دورته الـ 68.

ويعود الزعيم بمسلسل "فلانتينو" بعد غياب عام عن دراما رمضان الماضي، حيث كانت آخر أعماله مسلسل "عوالم خفية" الذي عرض فى رمضان 2018.